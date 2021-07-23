Против женщины, дети которой жили на улице в Рузе, возбудили уголовное дело

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по делу о шести детях, найденных в Рузе. На мать завели уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Несовершеннолетних в своем погребе нашла соседка, которая и заявила в полицию. Оказалось, что дети от 6 до 16 лет уже месяц не живут дома.

По одним данным, они ушли сами, по другим – их выгнал сожитель женщины и остался в квартире с ней и старшим ребенком.

Оказалось, что семья состоит на учете как неблагополучная. Административных нарушений за мамой числится много. Теперь ее могут лишить родительских прав. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.