На мать шестерых детей, которые оказались на улице в Рузе, завели уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в МВД.

Об этой истории стало известно накануне. По словам соседей, дети от 6 до 16 лет месяц жили на улице. Якобы их выгнали мать и ее сожитель. Мужчине показалось, что дети что-то украли.

В то же время, по другой информации, ребят на улицу никто не выгонял, они ушли сами из-за неблагополучной ситуации дома.

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