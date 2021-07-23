На Ленинградском шоссе произошла авария

Джип приземлился на такси после столкновения на Ленинградском шоссе. При этом в него врезался еще один автомобиль. По словам очевидцев, таксист резко затормозил и запустил цепную реакцию. Помощь врачей никому не понадобилась.

На юге столицы столкнулись две легковых машины. Авария произошла на Липецкой улице. В результате ДТП пострадали не менее трех человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В микрорайоне Первомайском в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание случилось в частном секторе. Местным жителям и пожарной бригаде удалось спасти от огня жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.