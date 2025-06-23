Новости регионов: в Подмосковье пиротехника на свадьбе ранила гостей и молодоженов

В подмосковном Долгопрудном во время свадьбы неправильно сработала пиротехника – вместо салюта залпы выстрелили в людей. Гости церемонии и молодожены получили ожоги, синяки и другие травмы. У невесты опалило волосы и платье. Пара обвиняет в случившемся специалиста, который устанавливал пиротехнику.

В Забайкальском крае площадь природного пожара в районе поселка Атамановка выросла до 2,5 тысячи гектаров. Лесной пожар перешел на СНТ, к тушению привлекли спасателей и волонтеров, работает авиация. Причиной возгорания мог стать поджог. Жителей поселка эвакуируют, борьба с огнем продолжается.

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