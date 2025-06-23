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23 июня, 11:45

Происшествия

Новости мира: число жертв взрыва в церкви в Дамаске выросло до 20 человек

Новости мира: число жертв взрыва в церкви в Дамаске выросло до 20 человек

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Число жертв взрыва в православной церкви в Дамаске выросло до 20-ти, еще более 50 человек получили ранения. По данным сирийских СМИ, накануне в здание вошел террорист-смертник, открыл огонь и затем взорвал себя. Также поступают сведения, что атаку могли совершить двое мужчин.

В американском штате Мичиган 31-летний мужчина въехал на пикапе в здание церкви и открыл огонь по прихожанам. В результате нападения ранен один человек, нападавший был ликвидирован местным охранником. В момент происшествия в храме находились около 150 человек, среди которых было много детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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