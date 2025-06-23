Новости регионов: столкновение маршрутки и легкового автомобиля произошло в Воронеже

Серьезная авария произошла в ночь на 23 июня в центре Воронежа. Там легковой автомобиль врезался в маршрутку, из-за чего она перевернулась на бок. До приезда скорой и полиции пострадавшим помогали прохожие. В больницу попали несколько человек. О точном количестве пострадавших неизвестно. На месте работают полицейские и прокуроры.

Крымские хирурги три часа боролись за жизнь директора парка "Тайган" Олега Зубкова, на которого напал лев. Об этом сообщили в Минздраве республики. В настоящее время Зубков находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивают как тяжелое. Мужчина получил множественные травмы в результате атаки льва. Хищник повредил трахею и мышцы шеи мужчины.

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