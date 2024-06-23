23 июня, 22:30Происшествия
План "Перехват" объявлен в Дербенте и Махачкале после нападений
План "Перехват" объявлен после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Перекрыты все въезды и выезды, заявил глава республики Сергей Меликов.
В МВД Дагестана сообщили, что четыре боевика ликвидированы. Поиск остальных нападавших продолжается по всей республике.
23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и православный храм. Были убиты священник и охранник церкви. В Махачкале боевики атаковали пост ДПС. По предварительным данным, погиб один сотрудник Росгвардии, еще шесть ранены.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.