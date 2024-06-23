План "Перехват" объявлен в Дербенте и Махачкале после нападений

План "Перехват" объявлен после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Перекрыты все въезды и выезды, заявил глава республики Сергей Меликов.

В МВД Дагестана сообщили, что четыре боевика ликвидированы. Поиск остальных нападавших продолжается по всей республике.

23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и православный храм. Были убиты священник и охранник церкви. В Махачкале боевики атаковали пост ДПС. По предварительным данным, погиб один сотрудник Росгвардии, еще шесть ранены.

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