Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 22:30

Происшествия

План "Перехват" объявлен в Дербенте и Махачкале после нападений

План "Перехват" объявлен в Дербенте и Махачкале после нападений

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва направит врачей для помощи пострадавшим в Севастополе

Полицейские задержали дебошира в Мытищах

План "перехват" объявлен в Дагестане после вооруженных нападений

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Севастополе

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Севастополе

Пять человек погибли в результате атаки на Севастополь

ДТП с участием кроссовера и мотоцикла произошло на юге Москвы

Столичные больницы готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе

План "Перехват" объявлен после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Перекрыты все въезды и выезды, заявил глава республики Сергей Меликов.

В МВД Дагестана сообщили, что четыре боевика ликвидированы. Поиск остальных нападавших продолжается по всей республике.

23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и православный храм. Были убиты священник и охранник церкви. В Махачкале боевики атаковали пост ДПС. По предварительным данным, погиб один сотрудник Росгвардии, еще шесть ранены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика