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23 июня, 21:30

Происшествия

План "перехват" объявлен в Дагестане после вооруженных нападений

План "перехват" объявлен в Дагестане после вооруженных нападений

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В Дагестане объявили план "перехват" после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, заявил глава региона Сергей Меликов. Там перекрыты все въезды и выезды.

В воскресенье вечером неизвестные напали на синагогу и православный храм в Дербенте. А в Махачкале был атакован пост ДПС.

Меликов уточнил, что личности всех нападавших устанавливаются, создан оперативный штаб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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