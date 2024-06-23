План "перехват" объявлен в Дагестане после вооруженных нападений

В Дагестане объявили план "перехват" после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, заявил глава региона Сергей Меликов. Там перекрыты все въезды и выезды.

В воскресенье вечером неизвестные напали на синагогу и православный храм в Дербенте. А в Махачкале был атакован пост ДПС.

Меликов уточнил, что личности всех нападавших устанавливаются, создан оперативный штаб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.