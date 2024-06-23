Новости мира: более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Италии

В Италии обнаружили тела 34 мигрантов, утонувших при крушении лодки. В общей сложности на борту судна могли находиться 66 беженцев, среди которых были дети.

В ряде стран Европы объявили наивысший уровень опасности из-за экстремального зноя. В некоторые районы Аргентины и Чили пришла зима. Часть регионов накрыли рекордные снегопады.

В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку в мире. Ей стал восьмилетний пикинес по кличке Дикая штучка. Животное переболело чумой, из-за чего у него выросли зубы, а язык постоянно торчит наружу.

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