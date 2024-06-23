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Новости

Новости

23 июня, 13:30

Происшествия

Новости мира: более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Италии

Новости мира: более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Италии

Силы ПВО сбили 5 воздушных целей над Севастополем

Авария с участием электробуса произошла на востоке Москвы

Новости регионов: СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Амурской области

Роспотребнадзор изъял в Москве свыше 60 тонн продукции, вызвавшей ботулизм

Пожар в кафе "Жажда" на Арбате вспыхнул на кухне

Людей эвакуировали из кафе "Жажда" на Арбате из-за пожара

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"Безопасный город": полицейские задержали голого мужчину в метро

"Безопасный город": полицейские задержали наркодилеров на юге Москвы

В Италии обнаружили тела 34 мигрантов, утонувших при крушении лодки. В общей сложности на борту судна могли находиться 66 беженцев, среди которых были дети.

В ряде стран Европы объявили наивысший уровень опасности из-за экстремального зноя. В некоторые районы Аргентины и Чили пришла зима. Часть регионов накрыли рекордные снегопады.

В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку в мире. Ей стал восьмилетний пикинес по кличке Дикая штучка. Животное переболело чумой, из-за чего у него выросли зубы, а язык постоянно торчит наружу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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