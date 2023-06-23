МЧС направило 5 воздушных судов для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

МЧС России направило пять воздушных судов для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Три вертолета Ми-8 борются с огнем в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Томской области. Еще два самолета-амфибии работают в Алтайском крае и Магаданской области.

Всего режим ЧС на данный момент действует в семи регионах страны. Горят тысячи гектаров зеленого массива. По данным космического мониторинга, на востоке России бушует более 100 природных пожаров.

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