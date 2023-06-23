Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Происшествия

МЧС направило 5 воздушных судов для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

МЧС направило 5 воздушных судов для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Самолет, летевший в Турцию, вернулся во Внуково из-за поломки

СК возбудил дело после пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

Эксперт заявил, что к катастрофе батискафа в Атлантике вряд ли привело ЧП на борту

Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в воздухе после пожара на юге Москвы

Врио губернатора Херсонской области заявил, что Днепр вернулся в свои природные берега

В полиции заявили, что причиной пожара на улице Островитянова стал поджог

Водитель каршеринга повредил шесть автомобилей на Варшавском шоссе

Грузовик с фейерверками загорелся под Подольском

В Атлантике нашли обломки потерянного батискафа "Титан"

МЧС России направило пять воздушных судов для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Три вертолета Ми-8 борются с огнем в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Томской области. Еще два самолета-амфибии работают в Алтайском крае и Магаданской области.

Всего режим ЧС на данный момент действует в семи регионах страны. Горят тысячи гектаров зеленого массива. По данным космического мониторинга, на востоке России бушует более 100 природных пожаров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика