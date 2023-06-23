Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Новости

14:30

Происшествия

СК возбудил дело после пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

СК возбудил дело после пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

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Следственный комитет завел уголовное дело по трем статьям после пожара на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы. Это "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", "Халатность" и "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

ЧП произошло 22 июня. Огонь охватил почти тысячу квадратов, а на тушение у спасателей ушло почти 12 часов. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха в районе происшествия. В отобранных образцах превышения вредных веществ не выявлено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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