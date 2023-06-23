СК возбудил дело после пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

Следственный комитет завел уголовное дело по трем статьям после пожара на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы. Это "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", "Халатность" и "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

ЧП произошло 22 июня. Огонь охватил почти тысячу квадратов, а на тушение у спасателей ушло почти 12 часов. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха в районе происшествия. В отобранных образцах превышения вредных веществ не выявлено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.