14:30Происшествия
СК возбудил дело после пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы
Следственный комитет завел уголовное дело по трем статьям после пожара на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы. Это "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", "Халатность" и "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".
ЧП произошло 22 июня. Огонь охватил почти тысячу квадратов, а на тушение у спасателей ушло почти 12 часов. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха в районе происшествия. В отобранных образцах превышения вредных веществ не выявлено.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.