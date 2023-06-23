Эксперт заявил, что к катастрофе батискафа в Атлантике вряд ли привело ЧП на борту

К катастрофе батискафа "Титан" в Атлантике вряд ли привело какое-либо ЧП на борту. Об этом заявил директор Итальянского института морской инженерии Алессандро Иафрати.

По его оценкам, трагедия могла произойти из-за разрушения конструкции на большой глубине. Скорее всего, имелась какая-то трещина, которая впоследствии расширилась, но это не усталость металла и не течь, отметил Иафрати.

Как объяснил эксперт, на таких глубинах давление на каждый квадратный сантиметр равноценно 350 килограммам. Конструкция его не выдержала.

Ранее стало известно, что батискаф разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Аппарат с туристами пропал в воскресенье, 18 июня, во время спуска к обломкам Титаника.

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