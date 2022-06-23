Подозреваемого в поджоге леса в Турции задержали

В Турции задержали подозреваемого в поджоге леса. В данный момент его допрашивают.

В районе курортного Мармариса третьи сутки полыхает хвойный лес. Огнем охвачены уже три тысячи гектаров. Пожарные пытаются потушить пламя и с земли, и с воздуха. Однако туроператоры уверяют, что отдыхающие в безопасности. Пока очаг возгорания находится более чем в 20 километрах от отелей.

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