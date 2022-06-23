Спасатели потушили цех в Электроуглях

В подмосковном городе Электроугли 23 июня загорелся цех с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара за несколько часов выросла до 2,4 тысячи квадратов. Работу спасателей осложняли емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, которые находились внутри.

К ликвидации огня были привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и пять единиц техники. Был объявлен второй ранг сложности. Однако пламя удалось потушить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.