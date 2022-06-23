Новости последнего часа: движение на улице Фадеева восстановили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на улице Фадеева, где таксист сбил мужчину на самокате, восстановили. Об этом сообщил Дептранс.

За 11 лет в Москве обновили 886 зеленых территорий, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Россияне стали чаще расплачиваться наличными, заявили в Центробанке.