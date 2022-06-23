Автомобиль наехал на пешехода на улице Фадеева

Авария произошла на улице Фадеева на пешеходном переходе. В районе дома № 10 машина наехала на человека, который ехал по переходу на электросамокате.

На кадрах видно, что пешеход не заметил автомобиль. На месте аварии работают оперативные службы. Единственную полосу движения перекрыли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.