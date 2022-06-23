Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе в Электроуглях

Открытое горение в цехе в подмосковных Электроуглях ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.

Ликвидацию открытого горения объявили в 11:23. В 10:06 пожар локализовали. Как стало известно ранее, в результате возгорания обрушилась крыша здания. При тушении взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Пожарные провели пенную атаку.

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