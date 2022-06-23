Аферисты обманули москвичку на 300 тысяч рублей

В Москве аферисты обманули покупательницу на 300 тысяч рублей. По данным следствия, весной 2021 года женщина попыталась купить мебель известного бренда на кухню. С ней заключили фиктивный договор купли-продажи, затем она оплатила сам товар, доставку и сборку, но мебель не получила. После этого женщина обратилась в полицию.

В итоге всех аферистов нашли. Двое находятся под домашним арестом. В отношении руководителя компании суд назначил запрет определенных действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.