Открытое горение в цехе в Электроуглях ликвидировано

Открытое горение в цехе в подмосковных Электроуглях ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС по Московской области. Ранее огонь локализовали.

По данным МЧС, информация о пожаре большой площади поступила около семи утра. Крыша цеха обрушилась, взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

К ликвидации огня привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники. Был объявлен второй ранг сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.