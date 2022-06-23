Спасатели локализовали пожар в цеху в Электроуглях

В подмосковных Электроуглях горит цех с растворителем и лакокрасочными изделиями. Огонь локализовали на площади 1,6 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС.

Однако завод еще дымится, а спасатели продолжают работать на месте происшествия. В тушении огня принимали участие 55 пожарных и 17 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.