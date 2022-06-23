Пожар в Электроуглях локализовали на площади 1,6 тыс "квадратов"

Пожар в подмосковных Электроуглях локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Там горит цех с растворителем и лакокрасочными изделиями.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила около семи утра. Крыша здания обрушилась, взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.