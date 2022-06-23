Крупный пожар вспыхнул в подмосковных Электроуглях на трехэтажном складе с лакокрасочной продукцией. Площадь пожара – почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Спасатели прибыли на место возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.