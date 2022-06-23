Двоих пострадавших при посадке Ан-30 в Якутии санитарным рейсом отправили в Якутск

Двух пострадавших при жесткой посадке Ан-30 в Якутии отправили санитарным рейсом в Якутск. Остальным помощь оказали на месте.

ЧП произошло накануне. На борту находились семь человек и несколько тонн продуктов. Когда самолет вовремя не прибыл, начались его поиски. Ан-30 обнаружили в 17 километрах от аэродрома Оленек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.