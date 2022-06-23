Площадь пожара на заводе в Электроуглях увеличилась до 2,5 тыс квадратных метров

Площадь пожара на заводе лакокрасочных изделий в подмосковных Электроуглях увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. У здания цеха обрушилась крыша, одна за другой взрываются емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

По данным МЧС, всего на предприятии находится 10 резервуаров. Огонь тушат 55 пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.