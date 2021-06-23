Автобус выехал на пешеходную зону в районе метро "Новогиреево"

В районе метро "Новогиреево" сломался автобус. Он выехал на пешеходную зону на Свободном проспекте.

Кадрами с места ДТП поделились очевидцы. Сведений о пострадавших пока не было. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.