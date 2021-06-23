Грузовик и самосвал столкнулись на северо-востоке Москвы

В Москве на проспекте Мира произошло крупное ДТП. В районе дома № 106 столкнулись грузовик и самосвал. Видео прислали телезрители.

Как сообщается, пострадавших нет. В районе аварии сформировался затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.