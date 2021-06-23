Число пострадавших в Ялте превысило 50 человек. 6 госпитализированы. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы. МЧС откачивают воду из затопленных помещений и расчищают территорию.

Мощный циклон обрушился на Крым еще в четверг. Затопило Керчь, на следующий день под воду ушла и Ялта. Стихия не обошла и Феодосию, Кировский и Ленинский районы. В регионах действует режим ЧС.

Роспотребнадзор рекомендовал на неделю приостановить прием туристов. Глава республики сказал, что вряд ли это возможно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.