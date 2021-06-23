Новости России: в Петербурге 4 станции метро закрыли из-за пробоя кабеля

В Петербурге закрыли четыре станции метро в вечерний час пик из-за пробоя кабеля. Пассажиров застрявших поездов эвакуировали. Им пришлось дойти до ближайших станций по тоннелю. Авария спровоцировала настоящий транспортный коллапс. Чтобы всех развести по домам, на линии вывели дополнительные автобусы и трамваи.

В Петербурге сейчас жарче, чем в Сочи. Коммунальщики решили готовиться к зиме с лета и включили отопление в Центральном районе. Как они сами объяснили, это было сделано в рамках подготовительных работ.

Порядка 100 спасателей отправились в Амурскую область для борьбы с паводками. С подтопленных территорий эвакуировали больше 100 людей. Многие дороги заблокированы, а населенные пункты затоплены. Там продолжает действовать режим ЧС.

Под Челябинском от удара молнии загорелся жилой дом. Местные жители рассказали, что пламя очень быстро охватило крышу здания. На кадрах видно, как молния несколько раз бьет по фасаду. 10 жильцов успели выбежать сами, двоих пришлось эвакуировать при помощи раздвижных лестниц.