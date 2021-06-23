Опубликовано видео с лежащими в коридорах пациентами из еще одной больницы Петербурга

Появилась съемка еще из одной клиники Петербурга, где пациенты лежат в коридорах. Видео сняли в 40-й больнице Сестрорецка и разместили в соцсетях.

В медучреждении факт не отрицают и подчеркивают, что перегрузка идет уже в несколько раз. Однако бросить людей без помощи они не могут, поэтому приходится какое-то время мириться с некомфортными условиями. Как только появляются места, их переводят в палаты.

Ранее видео с лежащими на полу пациентами появилось якобы из 15-й больницы Петербурга. Проводится проверка. Губернатор Петербурга заявил, что в больницы с ковидом сейчас попадают до 800–900 человек в сутки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.