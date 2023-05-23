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23 мая, 21:15

Происшествия

Минобороны РФ показало новые кадры ликвидации украинской ДРГ

Минобороны РФ показало новые кадры ликвидации украинской ДРГ

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Минобороны РФ показало новые кадры уничтожения украинских диверсантов, которые прорвались на территорию Белгородской области. На записи видны разбитые боевые машины пехоты и пикапы. На них нанесена запрещенная символика.

А это кадры ударов с воздуха. И как ранее сообщили в Минобороны, в ходе контртеррористической операции при помощи авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа нападавшие были заблокированы и разгромлены. Часть отброшена на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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