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СК завел уголовные дела по шести статьям после атаки на Белгородскую область

СК завел уголовные дела по шести статьям после атаки на Белгородскую область

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Следственный комитет завел уголовные дела сразу по шести статьям, в том числе, о терроризме, после атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Накануне вооруженная группа напала на Граворонский район, обстреляв жилые и административные здания из минометов и артиллерии.

Несколько человек получили ранения. Людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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