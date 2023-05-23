СК завел уголовные дела по шести статьям после атаки на Белгородскую область

Следственный комитет завел уголовные дела сразу по шести статьям, в том числе, о терроризме, после атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Накануне вооруженная группа напала на Граворонский район, обстреляв жилые и административные здания из минометов и артиллерии.

Несколько человек получили ранения. Людей экстренно эвакуировали в пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.