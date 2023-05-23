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Новости

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Экономика

Новости часа: СК РФ возбудил дело после атаки диверсантов на Белгородскую область

Новости часа: СК РФ возбудил дело после атаки диверсантов на Белгородскую область

СК РФ завел уголовные дела по шести статьям после атаки ДРГ на Белгородскую область

Новости часа: украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

Почти 200 спасателей задействованы в борьбе с огнем на границе Алтая с Казахстаном

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область

Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

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Сотрудники СК РФ собрали вещдоки на месте обстрела в Запорожской области

Фанаты "Спартака" и ЦСКА устроили драку в ресторане во время матча команд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, завели после нападения диверсантов в Белгородской области. Об этом заявил Следственный комитет России.

Новый автомобильный путепровод открыли около станции Лесной Городок будущего МЦД-4. Об этом сообщили в Московской железной дороге.

Производство китайских машин могут запустить в Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

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