Новости часа: СК РФ возбудил дело после атаки диверсантов на Белгородскую область

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, завели после нападения диверсантов в Белгородской области. Об этом заявил Следственный комитет России.

Новый автомобильный путепровод открыли около станции Лесной Городок будущего МЦД-4. Об этом сообщили в Московской железной дороге.

Производство китайских машин могут запустить в Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.