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Происшествия

СК РФ завел уголовные дела по шести статьям после атаки ДРГ на Белгородскую область

СК РФ завел уголовные дела по шести статьям после атаки ДРГ на Белгородскую область

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Следственный комитет РФ завел уголовные дела по шести статьям, в том числе о терроризме, после атаки украинских боевиков на Белгородскую область. В понедельник, 22 мая, украинские диверсанты напали на Грайворонский район, обстреляв жилые и административные здания из минометов и артиллерии.

Известно, что несколько человек получили ранения. На данный момент в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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