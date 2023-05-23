СК РФ завел уголовные дела по шести статьям после атаки ДРГ на Белгородскую область

Следственный комитет РФ завел уголовные дела по шести статьям, в том числе о терроризме, после атаки украинских боевиков на Белгородскую область. В понедельник, 22 мая, украинские диверсанты напали на Грайворонский район, обстреляв жилые и административные здания из минометов и артиллерии.

Известно, что несколько человек получили ранения. На данный момент в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.