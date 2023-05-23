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Новости регионов: такси столкнулось с Mercedes в Волгограде

Новости регионов: такси столкнулось с Mercedes в Волгограде

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В Волгограде водитель такси на скорости 120 километров в час врезался в стоявший на светофоре Mercedes. Такси вспыхнуло мгновенно, но шоферу со сломанной ногой удалось выбраться из салона. Его забрали в больницу. Во второй машине двое пассажиров ударились о подголовники, но от помощи врачей отказались.

В Пермском крае с речного острова спасли медвежонка. Специалисты определили, что ему не больше трех месяцев, а в таком возрасте самостоятельно медведи в природе выжить не могут. Поэтому его забрали на реабилитацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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