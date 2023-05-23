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Происшествия

Сотрудники СК РФ собрали вещдоки на месте обстрела в Запорожской области

Сотрудники СК РФ собрали вещдоки на месте обстрела в Запорожской области

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Сотрудники Следственного комитета РФ собрали вещественные доказательства на месте обстрела в городе Токмак в Запорожской области. Есть версия, что украинская сторона применила реактивные снаряды системы HIMARS.

В результате этой атаки погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. Кроме того, повреждены два трансформатора, электроподстанция за школой и здание, где находилось кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
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