Новости мира: метеорит пролетел в небе над штатом Квинсленд в Австралии

Жителей австралийского города Аделаида напугал огромный метеорит. Гигантский огненный шар пролетел в небе над штатом Квинсленд. После этого люди услышали громкий взрыв и почувствовали толчки. На кадрах, которые появилось в Сети, видно, что небо озаряется зеленым, а затем желтым светом. Астрофизики из Австралийского национального университета полагают, что это был метеорит размером до одного метра в диаметре.



В столице Филиппин крупный пожар уничтожил историческое здание почты. Пострадали по меньшей мере семь человек. Чтобы потушить огонь, в центр Манилы направили более 80 пожарных машин. Власти полагают, что из-за возгорания могло быть повреждено имущество на сумму более 5 миллионов долларов. Среди сгоревших предметов были ценные произведения искусства, которые копировались для марок. Это здание почты, построенное почти 100 лет назад, признано национальной достопримечательностью и культурным достоянием.



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