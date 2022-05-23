Посетителей и сотрудников эвакуировали из ТЦ "Мега Белая дача"

Из торгового центра "Мега Белая дача" эвакуировали посетителей и сотрудников. Кадрами поделились очевидцы.

На них видно, как люди стоят рядом со зданием и пытаются понять, что происходит. О том, что помещение необходимо срочно покинуть, им объявили по громкой связи.

Позже к торговому центру подъехала пожарная машина. О том, что же именно произошло, пока не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.