Природные пожары охватили в России больше 50 тыс гектаров

В России горит больше 50 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

Наиболее сложная ситуация в Красноярском, Забайкальской крае и в Иркутской области. В общей сложности огнем на этих территориях охвачены почти 45 тысяч гектаров.

По словам МЧС, только в Иркутской области действуют 8 лесных пожаров, 6 из них локализованы. Как сообщают местные власти, на помощь спасателям направят 50 парашютистов-десантников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



