Очевидцы сообщили о пожаре на востоке столицы. Горит одноэтажное здание возле станции метро "Улица Дмитриевского". На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

К месту возгорания уже выехали спасатели. Предполагается, что загорелось уже расселенное здание на улице Оренбургская. Угрозы того, что огонь перекинется на другие строения, нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.