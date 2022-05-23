Семь человек погибли в результате пожара на судне на Филиппинах – СМИ

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На Филиппинах загорелось судно, перевозившее более 120 пассажиров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на береговую охрану. Пожар на борту пассажирского судна случился в открытом море в полукилометре от порта Риал. Люди в панике начали прыгать в воду. Из порта к горящему судну отправили спасателей. По данным телеканалов, погибли семь пассажиров, 120 спасены. Из них более 20 человек отправили в больницы. У места катастрофы идут поисковые работы.
В американском штате Мичиган по меньше мере два человека погибли, еще 44 ранены после торнадо. Он прошелся по городу Гейлорд. Многие здания разрушены, на улицах – перевернутые машины, оборваны провода линий электропередачи. В Национальной метеорологической службе сообщили, что скорость ветра в момент прохождения торнадо превышала 225 километров в час.
В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по пассажирам в метро. Погиб один человек. Как рассказали очевидцы, все произошло, когда поезд пересекал Манхэттенский мост. Мужчина вытащил пистолет и в упор застрелил жертву. Когда состав прибыл на станцию "Канал-стрит", убийца вышел из вагона и затерялся в толпе. Сейчас полиция пытается установить его личность и задержать.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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