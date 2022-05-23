Священнику плеснули зеленкой в лицо во время службы на Украине

Священнику на Украине плеснули зеленкой в лицо прямо во время службы. Инцидент произошел в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщили в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Дочь священнослужителя сообщила, что это дело рук националистов. Личность напавшего пока не известна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.