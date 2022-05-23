ВСУ обстреляли деревню Белозерку в Херсонской области

Украинские националисты обстреляли деревню Белозерку в Херсонской области. Удары нанесли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган". Всего выпустили восемь неуправляемых ракет.

По данным Минобороны РФ, из-за обстрела ВСУ погибли два человека, в том числе 14-летний подросток, ранены около 20 человек. Повреждены и дома мирных жителей.

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