Новости мира: смертельный марафон в Китае и извержение вулкана в Конго

В Китае на ультрамарафоне погиб 21 человек. Люди стали жертвами стихии. Экстремальный забег стартовал еще в субботу, протяженность маршрута составила 100 километров. Во время высокогорного этапа резко ухудшилась погода. Температура упала ниже 0, поднялся шквалистый ветер и ударил град. Многие спортсмены были в тонких костюмах, они просто заблудились и замерзли. Соревнования пришлось прервать, в горы выдвинулись 1 200 спасателей, чтобы эвакуировать людей.

В Конго лава извергающегося вулкана Ньирагонго достигла полуторамиллионного города Гома. Люди в панике бегут через границу в соседнюю страну Руанду. По данным местных властей, они уже приняли 3,5 тысячи граждан Конго. В Руанде не ожидали такого наплыва, границу пришлось закрыть. На подступах образовалась живая пробка. Последнее извержение вулкана Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек. Это один из самых активных и опасных вулканов в мире, он известен своей сверхтекучей лавой, которая может двигаться по склонам со скоростью 96 километров в час.

На акции, которая прошла в поддержку палестинцев в Лондоне накануне, задержали семь человек. На улицы города вышли десятки тысяч жителей. Они потребовали от властей Великобритании принять активное участие в урегулировании палестино-израильского конфликта и ввести эмбарго на экспорт в Израиль вооружения. Началось все мирно, но постепенно обстановка накалилась. Демонстранты забросали полицейских петардами, недалеко от посольства Израиля повредили автомобиль.

В Париже также проходят акции в поддержку Палестины. На площади Республики собрались около тысячи человек. Они выразили недовольство политикой Израиля. Люди под дождем развернули огромный палестинский флаг, скандируя "Свободу Палестине". На этот раз манифестации проходили с разрешения властей и довольно мирно. В отличие от прошлой субботы в Париже. Тогда несогласованная акция вылилась в жесткие столкновения с полицией.

Ученые обеспокоены ситуацией в Индии и соседствующих с ней странах. Говорят, так может дойти до "вечной пандемии". В Индии катастрофически не хватает кислорода и вакцин. Люди стоят в очереди у дверей больниц, умоляя спасти их близких. Не лучше обстановка в Непале. И если раньше основным поставщиком средств для профилактики и лечения там была Индия, то сейчас даже не знают, откуда ждать помощи.