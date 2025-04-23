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Новости

23 апреля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: авиацию задействовали в тушении пожаров в Забайкалье

Новости регионов: авиацию задействовали в тушении пожаров в Забайкалье

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В Забайкалье привлекли авиацию МЧС для тушения пожаров. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода. Есть риск, что пламя перекинется на жилые дома. Вертолет Ми-8 вылетел к месту ЧП, еще одну машину привели в готовность.

Тем временем на Эльбрусе возобновили поиски иностранных альпинистов, которые не зарегистрировались у спасателей и ушли на вершину. Группа состояла из пяти человек. Двое вернулись, остальные продолжили подъем, но позже попросили о помощи. К ним выдвинулись 6 спасателей МЧС, но найти туристов пока не удалось. Поиски осложняются сильным ветром и метелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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