Новости регионов: авиацию задействовали в тушении пожаров в Забайкалье

В Забайкалье привлекли авиацию МЧС для тушения пожаров. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода. Есть риск, что пламя перекинется на жилые дома. Вертолет Ми-8 вылетел к месту ЧП, еще одну машину привели в готовность.

Тем временем на Эльбрусе возобновили поиски иностранных альпинистов, которые не зарегистрировались у спасателей и ушли на вершину. Группа состояла из пяти человек. Двое вернулись, остальные продолжили подъем, но позже попросили о помощи. К ним выдвинулись 6 спасателей МЧС, но найти туристов пока не удалось. Поиски осложняются сильным ветром и метелью.

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