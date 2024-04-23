Новости мира: восемь человек отравились парами хлора в отеле Рима

Восемь человек пострадали в одном из отелей Рима, сообщают итальянские СМИ. Люди отравились парами хлора, которые шли из технического помещения в спа-центре. Пятеро находятся в больницах. Постояльцев успели эвакуировать.

Гроза пришла в китайский город Фучжоу. Кадры публикуют местные жители. В стране из-за ливней затоплена провинция Гуандун. Эвакуированы уже более 100 тысяч человек.

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