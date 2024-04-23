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Новости

23 апреля, 16:45

Происшествия

Новости регионов: подпорная стена рухнула на припаркованные машины в Свердловской области

Новости регионов: подпорная стена рухнула на припаркованные машины в Свердловской области

Пожар вспыхнул в Хлебозаводском проезде в столице

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Подпорная стена обрушилась в Свердловской области. Вдоль нее были припаркованы два автомобиля. Один из них восстановлению не подлежит, его расплющило под бетонной массой. Вторую машину задело частично. По данным СМИ, люди не пострадали.

В Брянске предотвратили теракт. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить взрыв. Как сообщили в ведомстве, он имеет российское гражданство, но является сторонником украинских националистов. На диверсанта завели уголовное дело.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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