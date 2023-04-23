Новости часа: еще трое пострадали из-за атаки ВСУ в Петровском районе Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще трое пострадали из-за обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Миссия в ООН заявила, что Россия рассчитывает на шаги ООН в отношении США из-за невыдачи виз журналистам.

Москвичи активно интересуются возможностью прохождения военной службы по контракту, рассказали волонтеры.

