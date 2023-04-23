Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 21:15

Происшествия

Новости часа: еще трое пострадали из-за атаки ВСУ в Петровском районе Донецка

Новости часа: еще трое пострадали из-за атаки ВСУ в Петровском районе Донецка

В Москве открылся сезон шашлыков

Новости часа: ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Донецк

Крупное ДТП произошло на Симферопольском шоссе возле Подольска

Шесть автомобилей столкнулись на 41-м километре Киевского шоссе

Новости часа: Лавров заявил, что США струсили, не выдав визы российским журналистам

Пожар в здании мебельной фабрики произошел в Ульяновске

Четыре автомобиля столкнулись на Южном обходе Подольска

Новости часа: ВСУ выпустили 14 снарядов по Макеевке и Владимировке в ДНР

Эвакуация иностранцев в Судане и протесты в Израиле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще трое пострадали из-за обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Миссия в ООН заявила, что Россия рассчитывает на шаги ООН в отношении США из-за невыдачи виз журналистам.

Москвичи активно интересуются возможностью прохождения военной службы по контракту, рассказали волонтеры.

Читайте также
происшествиярегионыполитикаобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика