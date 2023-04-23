Шесть автомобилей столкнулись на 41-м километре Киевского шоссе. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали.

На месте работает вертолет санавиации. Предварительно, там сначала столкнулись две машины. Затем водители вышли на трассу, и в результате одного из них сбили. А потом в эти автомобили врезались и остальные. Движение в месте ДТП сейчас сильно затруднено.

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