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23 апреля, 18:20

Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на 41-м километре Киевского шоссе

Шесть автомобилей столкнулись на 41-м километре Киевского шоссе

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Шесть автомобилей столкнулись на 41-м километре Киевского шоссе. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали.

На месте работает вертолет санавиации. Предварительно, там сначала столкнулись две машины. Затем водители вышли на трассу, и в результате одного из них сбили. А потом в эти автомобили врезались и остальные. Движение в месте ДТП сейчас сильно затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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