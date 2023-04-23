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Происшествия

Российское судно "Берингов пролив" вытащило с мели либерийский балкер

Российское судно "Берингов пролив" вытащило с мели либерийский балкер

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Российское спасательное судно "Берингов пролив" вытащило с мели либерийский балкер. Авария произошла недалеко от порта Шахтерск в Сахалинской области. На борту было 20 граждан Южной Кореи и Филиппин. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что разлива топлива не произошло. Региональные следственные органы уже начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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