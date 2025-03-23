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23 марта, 17:30

Происшествия

Новости мира: в ЮАР пилот самолета разбился во время авиашоу

Новости мира: в ЮАР пилот самолета разбился во время авиашоу

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В ЮАР пилот самолета разбился во время авиашоу. Он был за штурвалом учебно-тренировочного судна и не справился с управлением во время маневра. Самолет разбился, а летчик не успел катапультироваться и погиб. Причины катастрофы расследуют, но вероятность технических неполадок или столкновения с птицами низкая.

Четыре человека погибли в Южной Корее из-за лесных пожаров. Пострадали еще шестеро. Около 1,5 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за огня. Пожар начался в пятницу, 21 марта, и очень быстро распространился из-за сильного ветра. Сгорело свыше 3 тысяч гектаров леса, в стране введен режим национального бедствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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